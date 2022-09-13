Китайський лідер Сі Цзіньпін вперше за більш ніж два роки залишить КНР. Цього тижня він приїде до Центральної Азії, де відвідає саміт та зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомило Reuters.

З початку пандемії COVID-19 це стане першою закордонною поїздкою для Сі Цзіньпіня. Китайський лідер має намір здійснити візит до Казахстану завтра. Опісля він зустрінеться з Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва в стародавньому місті Шовкового шляху Самарканді, що в Узбекистані.

У Кремлі деталі майбутньої зустрічі не повідомляли. Помічник Путіна Ушаков сказав лише, що зустріч Сі Цзіньпіня та Путіна буде “дуже важливою”.

Очікується, що за результатами зустрічі Сі Цзіньпінь підкреслить свій вплив, а Путін продемонструє схильність Росії в бік Азії. Обидва лідери можуть показати свою опозицію США, які, як і весь Захід прагнуть притягнути до відповідальності Росію за війну в Україні.

Нині Захід спостерігає з тривогою за тим, як зростає партнерство між Китаєм і “титаном природних ресурсів” Росією. Поки що немає ознак, що лідер Китаю готовий відмовити РФ у підтримці під час “найсерйознішої конфронтації Росії із Заходом з часів розпалу холодної війни”.

З початку 2022 року товарообіг між Росією та Китаєм зріс майже на третину.

“Візит свідчить, що Китай готовий не тільки продовжувати “звичайний бізнес” з Росією, але навіть продемонструвати явну підтримку та прискорити формування міцнішого китайсько-російського співробітництва”, – сказав Олександр Корольов, старший викладач політики та міжнародних відносин UNSW.

Сі особисто зустрічався з Путіним 38 разів, але жодного разу – із Джо Байденом, який став президентом США у 2021 році. Востаннє вони бачилися під час відкриття Зимових Олімпійських ігор, де Путін оголосив про безмежне партнерство.

“Найважливішим сигналом є те, що Сі Цзіньпін виїжджає з Китаю вперше після пандемії напередодні партійного з’їзду. Якби були змови проти нього, саме тоді вони мали б відбутися. І він явно впевнений, що змова не відбудеться, тому що він поза межами країни”, — сказав професор Стів Цан, директор Китайського інституту Школи східних і африканських досліджень у Лондоні.

За словами Путіна, РФ повертається в бік Азії через тиск з боку Заходу через вторгнення до України. Видання зазначило, що “світогляд Путіна збігається з поглядом Сі, який представляє Китай як альтернативу очолюваному США порядку після Другої світової війни”.