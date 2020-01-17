Про це Добринін повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Український теле- і радіоведучий, головний редактор чоловічого журналу XXL Микита Добринін, який був героєм дев’ятого сезону телешоу “Холостяк” на телеканалі СТБ, вирішив продовжити стосунки з переможницею шоу — перукаркою та блогеркою Дариною Квіткова.

У п’ятницю, 17 січня, телеведучий опублікував фотографію, зроблену під час спільного з Квітковою подорожі на Балі. На знімку Добринін стоїть перед дівчиною на коліні з кільцем.

“Тут починається наша подорож”, — прокоментував він.

За словами Добриніна, Квіткова відповіла на його пропозицію згодою.

На відео, яке опублікувала в Instagram Квіткова, видно, що дівчина не очікувала такого зізнання. Коли вона позувала на тлі екзотичного пейзажу, Добринін попросив її обернутися, після чого став на одне коліно і зробив дівчині пропозицію.

Варто відзначити, що за 9 сезонів телешоу тільки один “холостяк” справді продовжив відносини з переможницею проекту і зробив їй пропозицію.

Довідка. “Холостяк” — реаліті-шоу побачень, що з’явилося в березні 2011 року на українському телеканалі СТБ. Шоу є українською адаптацією американського проекту “The Bachelor”.

У кожному випуску головний герой — “холостяк” — зустрічається з однією або відразу кількома дівчатами. Залежно від того, як пройшла зустріч, герой приймає рішення про те, чи залишиться та чи інша дівчина в проєкті. Кількість претенденток на серце “холостяка” зменшується з кожним випуском. У фіналі залишаються тільки дві дівчини, з батьками яких “холостяк” знайомиться особисто, після чого вирішує, хто стане переможницею — тією, кому герой зробить пропозицію руки і серця.