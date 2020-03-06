Про це повідомив економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.

“Та ладно, цього ж просто не може бути, уряд Гончарука останні 6 місяців розповідав про перемоги в економіці з “чудовими темпами приросту ВВП”, а тут бац, перший день нового уряду і вже за розрахунками Мінекономіки реальний ВВП в січні ВПАВ на 0,5%. Це буде першим зниженням реального ВВП за останні 49 місяців”, – написав він.

В огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України говориться, що реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні 2020 році скоротився на 0,5%.

Як зазначається в огляді, з початку 2020 року майже всі види економічної діяльності, що формують динаміку зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ), окрім будівництва та внутрішньої торгівлі, продемонстрували скорочення виробництва.

“Як результат, у січні 2020 року зменшення ЗІВ становило 2,6% та відповідно скорочення ВВП – оцінено на рівні 0,5%”, – йдеться в огляді.

За даними Мінекономіки, у 2020 році продовжиться реформування у всіх сферах економіки, модернізація промислового комплексу, активне оновлення інфраструктурних об’єктів.

“Проте дія чинників, які впливали на розвиток економіки у 2019 році, на тлі уже сформованих у попередніх періодах структурних дисбалансів та накопичених проблем, а також ризиків, пов’язаних з розповсюдженням коронавірусу (Covid-19) в світі, та можливе зниження темпів розвитку світової економіки дещо стримуватимуть зростання економіки в цілому, особливо у І-му кварталі року”, – йдеться в огляді.