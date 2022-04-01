Сьогодні Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7176, яким дозволяється звільняти з посад членів наглядових рад державних компаній і банків за неприбуття на місце роботи на вимогу керівного органу. За це проголосували 286 народних депутатів.

Про це йдеться у результатах пленарного засідання ВР.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що під час воєнного стану існує” потреба у вжитті заходів гарантування та забезпечення економічної безпеки, включно і шляхом попередження впливу потенційних загроз на діяльність державних підприємств і банків”.

У такий спосіб членів наглядових рад, які не встигнуть чи не захочуть невідкладно приїхати “за адресою місцеперебування” підприємства чи банку — звільнять.

Водночас народний депутат України від партії “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв наголосив, що іноземці в багатьох наглядових радах довели свою ефективність у протидії корупції та впливу олігархів.

“Наприклад, державний ПриватБанк залишився державним і ефективно протидіяв спробам Коломойського відгризти майно у пограбованого ним банка лише завдяки твердій позиції іноземних членів наглядової ради, які не корумпуються. Тепер вони під загрозою, думаю в першу чергу”, — зазначив нардеп.

Він також додав, що його поправки, які “мали захистити від свавілля членів наглядових рад, що не є громадянами України, були відкинуті без аргументів”.

“Закликаю президента Зеленського повернути цей закон у ВР і захистити членів наглядових рад, які, у більшості своїй, ефективно захищали інтереси України від зазіхань олігархів і корупціонерів. Інакше, це означає приєднатися до антиукраїнського рішення. Що особливо неприйнятно у воєнний час”, — констатував Ар’єв.