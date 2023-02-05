Про це повідомляє пресслужба офісу Генерального прокурора.

Джерело – соцмережі

Зазначено, що одна з ракет влучила у п’ятиповерхову будівлю центрального корпуса Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець.

Джерело – соцмережі

Джерело – соцмережі

Джерело – соцмережі

Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо його мешканців.

Джерело – соцмережі

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Джерело – соцмережі