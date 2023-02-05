Про це повідомляє пресслужба офісу Генерального прокурора.
Зазначено, що одна з ракет влучила у п’ятиповерхову будівлю центрального корпуса Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець.
Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо його мешканців.
За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
- Минулої доби, 4 лютого, ворог обстрілював з артилерії та мінометів населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення.