Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, від ранку окупанти декілька разів обстріляли Нікопольщину.
З РСЗВ “Град” та важкої артилерії росіяни відкривали вогонь по Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій громадах.
Як наслідки – поранення отримали двоє осіб. Серед них 66-річний чоловік, якого ушпиталили, та 67-прічна жінка, яка лікується вдома.
“У громадах понівечені будинки та лінії електропередач. Наслідки ще з’ясовуються”, – написав очільник Дніпропетровщини.
- Протягом ночі 15 грудня російські загарбники обстріляли три громади Нікопольського району, що на Дніпропетровщині.