Від ранку 15 грудня війська РФ обстрілюють Нікопольський район у Дніпропетровській області. Є постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, від ранку окупанти декілька разів обстріляли Нікопольщину.

З РСЗВ “Град” та важкої артилерії росіяни відкривали вогонь по Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій громадах.

Як наслідки – поранення отримали двоє осіб. Серед них 66-річний чоловік, якого ушпиталили, та 67-прічна жінка, яка лікується вдома.

“У громадах понівечені будинки та лінії електропередач. Наслідки ще з’ясовуються”, – написав очільник Дніпропетровщини.