Сьогодні вранці, 21 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. За даними місцевої влади, ворожі ракети поцілили у житловий будинок та інфраструктуру міста.

Про це повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Близько 8:40 Старух повідомив, що росіяни обстрілюють Запоріжжя ракетами.

Згодом він додав, що після обстрілу у місті можуть залишатись уламки ракет та закликів не підходити до них близько, адже вони небезпечні.

Своєю чергою Анатолій Куртєв повідомив, що за попередніми даними, внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя пошкоджень зазнали житлові будинки та інфраструктура.

Детальніша інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих ще встановлюється.

Водночас радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що одна з російських ракет влучила у 5-поверхівку, внаслідок у будинку чого прорвало газову трубу.

ОНОВЛЕННЯ: Олександр Старух повідомив, що окупанти обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури.

За попередніми жданими, поранення отримало троє осіб.

В житловому багатоповерховому будинку внаслідок атаки пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна. На місті подій вже працюють відповідні служби.

Також окупанти поцілили у школу в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки.

Були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території.