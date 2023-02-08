Вранці 8 лютого війська РФ обстріляли декілька населених пунктів на Харківщині. Як наслідок – поранень зазнали п'ятеро осіб, зокрема 10-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, під ворожий обстріл потрапило село Варварівка, що у Чугуївському районі. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє мирних осіб – 69-річний чоловік та 66-річна жінка.

О 12:00 росіяни відкрили вогонь по місту Вовчанськ, внаслідок чого осколкового поранення зазнав 52-річний працівник обленерго.

“Всіх поранених шпиталізовано, медики надають їм всю необхідну допомогу”, – написав він.

Трохи згодом Синєгубов додав, що унаслідок обстрілу Вовчанська поранення також зазнав і 10-річний хлопчик. Його у стані середньої тяжкості шпиталізували.

Через деякий час очільник Харківщини повідомив, що кількість постраждалих внаслідок сьогоднішніх обстрілів зросла до 5: у Вовчанську поранення також отримала 47-річна жінка. Її з мінно-вибуховою травмою шпиталізували.