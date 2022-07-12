Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та місцеве видання “НикВести” у Telegram.
О 04:15 мер заявив, що в Миколаєві лунають потужні вибухи та попросив мешканців не виходити зі своїх укриттів.
Згодом “НикВести” зазначило, що близько 4 години ранку росіяни вчергове обстріляли місто. Руйнувань зазнали житлові будинки та будівля однієї з лікарень, а на місці “прильотів” виникли кілька пожеж.
Видання також опублікувало світлини з місця подій, де видно результат займання та процес його ліквідації працівниками ДСНС (Державної служби України з надзвичайних ситуацій).
- Нагадаємо, що станом на початок 139-ої доби повномасштабної російсько-української війни. ЗСУ відбили наступ окупантів одразу на декількох напрямках. Водночас російські армійці не припиняють обстрілювати українські населені пункти. Під найінтенсивнішими обстрілами ті, які межують з РФ чи тимчасово окупованою територією.
- Також аналітики Інституту вивчення війни вважають, що самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко, аби продемонструвати хоча б номінальну підтримку президенту РФ Володимиру Путіну, ймовірно й надалі дозволятиме російським військам використовувати повітряний простір Білорусі у війні проти України.