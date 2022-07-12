Російські військові продовжують завдавати ударів по Миколаєву. Вранці 12 липня армійці РФ знову атакувала місто, внаслідок чого сталися руйнування та пожежі.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та місцеве видання “НикВести” у Telegram.

О 04:15 мер заявив, що в Миколаєві лунають потужні вибухи та попросив мешканців не виходити зі своїх укриттів.

Згодом “НикВести” зазначило, що близько 4 години ранку росіяни вчергове обстріляли місто. Руйнувань зазнали житлові будинки та будівля однієї з лікарень, а на місці “прильотів” виникли кілька пожеж.

Видання також опублікувало світлини з місця подій, де видно результат займання та процес його ліквідації працівниками ДСНС (Державної служби України з надзвичайних ситуацій).