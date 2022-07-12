Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та місцеве видання “НикВести” у Telegram.

О 04:15 мер заявив, що в Миколаєві лунають потужні вибухи та попросив мешканців не виходити зі своїх укриттів.

Згодом “НикВести” зазначило, що близько 4 години ранку росіяни вчергове обстріляли місто. Руйнувань зазнали житлові будинки та будівля однієї з лікарень, а на місці “прильотів” виникли кілька пожеж.

Видання також опублікувало світлини з місця подій, де видно результат займання та процес його ліквідації працівниками ДСНС (Державної служби України з надзвичайних ситуацій).