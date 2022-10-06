Під ранок 6 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

За його інформацією, цього ранку під час сигналу повітряної тривоги, яка лунала фактично по всій території України, у Хмельницькій області пролунали звуки вибухів.

Водночас Гамалій не повідомив скільки було завдано ударів, який населений пункт та який об’єкт опинився під обстрілом російських окупантів.

Він лише наголосив, що за попередніми даними постраждалих внаслідок ранкового ракетного обстрілу немає.

Детальнішу інформацію щодо удару по області очільник Хмельниччини пообіцяв надати згодом.

Про вибухи в області також повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

“Вранці зафіксовані ракетні удари по Хмельницькій області.В громаді ситуація контрольована. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!!!”, – написав він.