Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що попередньо внаслідок ворожої атаки по обласному центу загинуло дві жінки, а ще п'ятеро людей перебувають під завалами.

Про це він повідомив у Telegram.

“Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше знаходиться 5 осіб”, — написав Старух.

За його словами, багато людей врятовано, серед них — трирічна дівчинка, яку вже ушпиталено. Наразі на місці подій триває рятувальна операція.

ДОВІДКА: під ранок 6 жовтня російські армійці завдали масованого ракетного удару по житлових багатоповерхівках у Запоріжжі. Будинки зазнали значних руйнувань, низка мешканців опинились під завалами.

“Ворог поцілив ракети в житлові будинки Запоріжжя. Вони зазнали значних руйнувань. Є постраждалі. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів”, – повідомив очільник Запорізької області.