Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними Терехова, цього ранку війська РФ завдали ударів по Харкову ракетами типу С-300.

Відомо про два влучання в Індустріальному районі Харкова.

“Цілили по інфраструктурі. Щодо постраждалих та руйнувань – інформацію уточнюємо”, – написав Терехов.

Про вибухи у місті також повідомив й очільник області Олег Синєгубов. Він підтвердив, що по Харкову окупанти випустили ракети С-300.

“Попередньо зафіксовано 2 “прильоти” рекет С-300 в Індустріальному районі. На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється”, – наголосив він.