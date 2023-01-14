Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За даними Терехова, цього ранку війська РФ завдали ударів по Харкову ракетами типу С-300.
Відомо про два влучання в Індустріальному районі Харкова.
“Цілили по інфраструктурі. Щодо постраждалих та руйнувань – інформацію уточнюємо”, – написав Терехов.
Про вибухи у місті також повідомив й очільник області Олег Синєгубов. Він підтвердив, що по Харкову окупанти випустили ракети С-300.
“Попередньо зафіксовано 2 “прильоти” рекет С-300 в Індустріальному районі. На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється”, – наголосив він.
- Вранці 14 січня жителі Києва та області почули звуки вибухів. Водночас сигналів про повітряну тривогу в області не оголошували. Що стало причиною гучних звуків пояснили у Київській ОВА.