Врятувати льодовики у двох третинах найкрасивіших парків і заповідниках планети вдасться лише за умови обмеження глобального потепління на 1,5 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня. У третині з них льодовики зникнуть до 2050 року, незалежно від того, сповільниться глобальне потепління чи ні.

Про це повідомило CNN.

Кліматична криза вже торкнулася всієї планети. Основним показником є танення льодовиків, які є джерелом прісної води. З 2000 року їхнє танення призвело до підвищення рівня світового моря приблизно на 20%.

Дослідники з Організації ООН з питань освіти, науки і культури заявили, що третина льодовиків у двох найвідвідуваніших парках США, Єллоустонському і Йосемітському національних парках, зникне до 2050 року. Об’єкти Всесвітньої спадщини знаходяться на межі зникнення.

Перелік льодовиків, які зникнуть, охоплює також ті, які знаходяться у Центральній Азії та Європі, а також останні в Африці – на горах Кенія та Кіліманджаро.

ЮНЕСКО звітувало, що льодовики на об’єктах Всесвітньої спадщини щороку скидають близько 58 мільярдів тонн льоду. Такий обсяг води еквівалентний тому, який щорічно використовують у Франції та Іспанії разом узятих.

“Цей звіт несе дуже потужне повідомлення в тому сенсі, що об’єкти всесвітньої спадщини є знаковими місцями — місцями, які надзвичайно важливі для людства, але особливо для місцевих громад і корінних народів”, — сказав керівник проєкту відділу природної спадщини ЮНЕСКО та автор звіту Талес Карвальо Резенде. “Втрата льоду та відступ льодовика прискорюються, тому це надсилає тривожне повідомлення”.

За його словами, врятувати іншу частину льодовиків можливо лише за умови обмеження температури на 1,5 градуса. Проте вчені вважають, що світ далекий до досягнення цієї кліматичної цілі. З часів промислової революції середня глобальна температура вже піднялася приблизно на 1,2 градуса.

Планету на близько 10% покривають льодовики, котрі забезпечують прісною водою домогосподарства, сільське господарство та промисловість нижче за течією. Для їхнього формування потрібне ціле тисячоліття. Щорічно вони набирають масу через сніг або дощ, а вже влітку втрачають масу, бо тануть. Їхнє зникнення вдарить по громадах, розташованих нижче за течією.

“Коли вода тане, ця вода буде накопичуватися в тому, що ми називаємо льодовиковими озерами; і коли вода надходить, ці льодовикові озера можуть тріснути”, – сказав Резенде. “І цей спалах може спричинити катастрофічні повені, які ми нещодавно спостерігаємо в Пакистані”.

Гляціолог з Університету Лідса в Лондоні Томас Слейтер помітив, що льодовики у нацпарках спричиняють лише невелику частку підвищення рівня моря – на відміну від того, на що здатні льодовики Антарктики та Гренландії. Дослідники, зокрема Слейтер, вже виявляли те, що ці крижані щити є основними причинами глобального підвищення рівня моря в цьому столітті.

Наступного тижня світові лідери збираються в Шарм-ель-Шейху, Єгипет, на міжнародні кліматичні переговори за посередництва ООН. На порядку денному буде спроба змусити країни взяти на себе зобов’язання більшого скорочення використання викопного палива, що обмежить глобальне потепління до 1,5 градуса.

Ще світові лідери мають обговорити плани адаптації до погіршення екстремальних погодних явищ. Зокрема йдеться про хвилі спеки, повені та шторми. В іншому випадку наслідки можуть бути незворотними.