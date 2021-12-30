«М'якші» зими, які стали нормою в останні роки на Землі, можуть бути не менш руйнівними для людини та природи, як палюче сонце улітку. Вплив аномально теплих зим на природу варіюється від руйнівного впливу на сільське господарство до підвищення ризиків виникнення стихійних лих та небезпечних погодних явищ.

Про це пише американське видання The Guardian.

“Один із трюїзмів у науці про клімат полягає в тому, що холодні місця на планеті і холодна пора року нагріваються швидше, ніж тепліші місця і тепліша пора року”, – говорить Деніел Суейн, кліматолог з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, який вивчає виникнення екстремальних явища на Землі, під час глобального потепління.

Він додав, що фактичні темпи потепління не тільки є інтенсивнішими в холоднішу пору року і в місцях, таких як Арктика, яка нагрівається втричі швидше, як інші місця на планеті, – але й посилюють ризики виникнення багатьох стихійних явищ, пов’язаних із глобальним потеплінням.

Експерт каже, що теплі зимові періоди можуть викликати сильну спеку влітку.

“Несезонне потепління може призвести до передчасного танення снігу та аномального росту рослинності. Це зменшує вологість ґрунту та збільшує ймовірність екстремальних та стійких хвиль тепла протягом літа”, – каже науковий співробітник Інститут Землі Колумбійського університету Кай Корнхубер.

Він зазначає, що рослинність, яка відчула тепло, і починає розвиватися узимку, забирає вологу з грунті.

“Пересохлі ґрунти можуть призвести до літніх періодів спеки”, – каже Корнхубер.

За його словами, недостатня вологість ґрунту – одна з найважливіших складових надвисоких хвиль тепла.

За словами К’яри Лепор, молодшого наукового співробітника обсерваторії Землі при Колумбійському університеті, прогнози кліматичної моделі для США показують, що у міру потепління планети зросте ймовірність умов, сприятливих для сильних штормів.

Вона розповіла, що компанія Lepore опублікувала дослідження, згідно з яким кількість сильних штормів збільшиться на 14-25% на кожен додатковий градус зростання глобальної температури.

Експерти кажуть, що тепліші зими також можуть вплинути на сільське господарство, оскільки деяким культурам для росту і розвитку потрібна певна кількість холодної пори.

Експерти прогнозують, що холодні періоди, яких потребують багато садових культур, можуть скоротитися на 60% у Центральній долині Каліфорнії до 2100 року. Дослідники кажуть, що яблука, вишня та груші, яким потрібний найтриваліший період холоду, можуть постраждати найсильніше.

“Відносно невелике глобальне потепління може мати великі наслідки у певних місцях та у певну пору року”, – каже Суейн.