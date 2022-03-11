Міністр оборони Росії заявив, що її вторгнення в Україну здійснюється успішно, попри заяви західних лідерів про те, що російські військові зіткнулися з незапланованими перешкодами та опором.

Про це пише американське видання CNN.

“Все йде за планом, ми звітуємо вам тут щодня цього тижня”, – сказав Сергій Шойгу президенту Росії Володимиру Путіну на телевізійному засіданні Ради безпеки 11 березня.

Шойгу також стверджував, що російська армія отримала понад 16 тисяч заявок від добровольців з Близького Сходу, які бажають приєднатися до війни в Україні: “Ми отримуємо величезну кількість заявок від різного роду волонтерів з різних країн, які хотіли б приїхати до Луганської та Донецької народних республік, щоб взяти участь у, на їхню думку, визвольному русі”.