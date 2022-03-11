Про це пише американське видання CNN.
“Все йде за планом, ми звітуємо вам тут щодня цього тижня”, – сказав Сергій Шойгу президенту Росії Володимиру Путіну на телевізійному засіданні Ради безпеки 11 березня.
Шойгу також стверджував, що російська армія отримала понад 16 тисяч заявок від добровольців з Близького Сходу, які бажають приєднатися до війни в Україні: “Ми отримуємо величезну кількість заявок від різного роду волонтерів з різних країн, які хотіли б приїхати до Луганської та Донецької народних республік, щоб взяти участь у, на їхню думку, визвольному русі”.
Міністр оборони також попросив Путіна надати більше зброї для озброєння окупованих регіонів Донбасу; зокрема, системи протиповітряної оборони, у тому числі ПЗРК, а також пускові установки легких протитанкових ракет.
Шойгу додав: “Ми накопичили велику кількість української зброї: танки, бронетехніки та всі види стрілецької зброї, досить багато артилерії. Крім того, є багато комплексів Javelin і Stinger. Також пропонується передати це на Луганську та Донецьку республіки, на міліцію, щоб вони могли більш ефективно здійснювати оборону своїх республік”.
Путін підтримав обидві пропозиції, сказавши, що Росія повинна допомогти добровольцям, які бажають воювати на Донбасі, потрапити на передову.
“Якщо ви бачите, що є люди, які хочуть на громадських засадах, особливо не за гроші, приїхати і допомогти людям, які живуть на Донбасі, ну, ми повинні їх прийняти і допомогти їм переїхати в зону бойових дій”, – сказав Путін.
- Нагадаємо, російська пропаганда назвала “постановкою” знімок фотокореспондента Мстислава Чернова з пологового будинку у Маріуполі. На фото зображена поранена вагітна Маріанна Вишемирська, яка виходить зі зруйнованої будівлі пологового будинку в Маріуполі.