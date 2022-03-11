Російська пропаганда назвала "постановкою" знімок фотокореспондента Мстислава Чернова з пологового будинку у Маріуполі. На фото зображена поранена вагітна Маріанна Вишемирська, яка виходить зі зруйнованої будівлі пологового будинку в Маріуполі.

Про це повідомляє сайт 0629.

9 березня російські військові завдали авіаудару по Маріуполю, внаслідок чого було зруйновано місцевий пологовий будинок. На місці події працювали фотокореспонденти Євген Малолєтка та Мстислав Чернов.

На одному зі знімків Чернова бачимо породіллю з плямами крові на обличчі. У неї за спиною – зруйноване приміщення пологового будинку. Російське посольство у Великій Британії приписало цей знімок Малолєтці, а самого фотокореспондента назвало “відомим пропагандистським фотографом”.

Російські пропагандисти заявили, що дівчина на фото — акторка, і що в приміщенні пологового будинку не було вагітних жінок. Проте дівчина на фото – не акторка. Її звати Маріанна Вишемірська, до війни вона деякий час працювала у модельному бізнесі та рекламувала продукцію виробників косметики, повідомляє 0629.

Маріанна народилася у нині окупованій Макіївці. Її чоловік – Юрій Вишемирський. Він працює на комбінаті “Азовсталь” у Маріуполі. Вони познайомилися у соціальних мережах. На початку 2020 року Маріанна гостювала у Юрія в Маріуполі, а повернутися до рідної Макіївки не змогла через запровадження локдауну в березні. Влітку того ж року Маріанна та Юрій одружилися, повідомляє 0629.

Кореспонденти видання 0629 спілкувалися з друзями Маріанни, і ті сказали, що про свою вагітність вона довго не повідомляла їх. Вони дізналися про її вагітність вже коли до пологів лишалося близько двох місяців. На початку березня жінка перебувала у пологовому будинку, оскільки вже невдовзі мала народжувати. 9 березня на приміщення пологового будинку було скинуто аівіабомбу, внаслідок чого приміщення зазнало нищівних руйнувань, троє людей загинули і 17 людей отримали поранення.

За даними видання 0629, 10 березня Маріанна народила дівчинку і все ще перебуває в Маріуполі, оскільки російські військові не надають гуманітарного коридору для евакуації цивільного населення.