Про це повідомляє сайт 0629.

9 березня російські військові завдали авіаудару по Маріуполю, внаслідок чого було зруйновано місцевий пологовий будинок. На місці події працювали фотокореспонденти Євген Малолєтка та Мстислав Чернов.

Наслідки авіаудару по Маріуполю. Фото: Мстислав Чернов.

На одному зі знімків Чернова бачимо породіллю з плямами крові на обличчі. У неї за спиною – зруйноване приміщення пологового будинку. Російське посольство у Великій Британії приписало цей знімок Малолєтці, а самого фотокореспондента назвало “відомим пропагандистським фотографом”.

Скриншот твіту російського посольства. Джерело: detector.media

Російські пропагандисти заявили, що дівчина на фото — акторка, і що в приміщенні пологового будинку не було вагітних жінок. Проте дівчина на фото – не акторка. Її звати Маріанна Вишемірська, до війни вона деякий час працювала у модельному бізнесі та рекламувала продукцію виробників косметики, повідомляє 0629.

Маріанна народилася у нині окупованій Макіївці. Її чоловік – Юрій Вишемирський. Він працює на комбінаті “Азовсталь” у Маріуполі. Вони познайомилися у соціальних мережах. На початку 2020 року Маріанна гостювала у Юрія в Маріуполі, а повернутися до рідної Макіївки не змогла через запровадження локдауну в березні. Влітку того ж року Маріанна та Юрій одружилися, повідомляє 0629.

Кореспонденти видання 0629 спілкувалися з друзями Маріанни, і ті сказали, що про свою вагітність вона довго не повідомляла їх. Вони дізналися про її вагітність вже коли до пологів лишалося близько двох місяців. На початку березня жінка перебувала у пологовому будинку, оскільки вже невдовзі мала народжувати. 9 березня на приміщення пологового будинку було скинуто аівіабомбу, внаслідок чого приміщення зазнало нищівних руйнувань, троє людей загинули і 17 людей отримали поранення.

За даними видання 0629, 10 березня Маріанна народила дівчинку і все ще перебуває в Маріуполі, оскільки російські військові не надають гуманітарного коридору для евакуації цивільного населення.

  • «Це геноцид, котрий влаштувала російсько-фашистська армія на чолі із Путіним» – мер Маріуполя про облогу міста.
  • Жодна людина досі не евакуйована з Маріуполя — Верещук.
  • В Маріуполі через блокаду померла дитина.