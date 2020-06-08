Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
У Світовому банку також попереджають, що прогнози можуть бути переглянуті в бік подальшого скорочення.
У своєму останньому звіті “Глобальні економічні перспективи” Всесвітній банк заявив, що в 2020 році очікується, що економіка розвинених країн скоротиться на 7,0%, а в країнах з ринковою економікою – на 2,5%.
Оновлені прогнози показують більший збиток, ніж раніше передбачалося в звіті Міжнародного валютного фонду в квітні, який прогнозував глобальне скорочення економіки на 3,0% в 2020 році.
- За словами президента Світового банку Девіда Малпасcа, через пандемію коронавірусу 60 мільйонів людей можуть опинитися на межі “крайньої бідності”, тобто жити на менш, ніж 1,90 долара на день.