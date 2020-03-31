Про це повідомляється на сайті організації.
“Пандемія викликає безпрецедентний глобальний шок, який може збільшити бідність в регіоні”, – заявила головний економіст Світового банку по Східній Азії і Тихого океану Аадітія Маттуо.
📊We visualized data from @JHUSystems and @WorldBank‘s World Development Indicators to help you understand the #COVID19 pandemic through #data. This page will be updated frequently as more data and research become available. Check it out: https://t.co/0WEBOEAkIe pic.twitter.com/NEmwsIlT6O
— World Bank Data (@worldbankdata) March 30, 2020
При найбільш оптимістичному сценарії, в світі буде спостерігатися різке падіння темпів зростання, коли темпи зростання Китаю сповільняться з 6,1% в 2019 році до 2,3%.
Коли коронавірус тільки починав поширюватися по земній кулі, у Світовому банку прогнозували, що економіка Китаю в 2020 році може зрости на 5,9%, що було б найгіршим показником з 1990 року.
При негативних прогнозах, через падіння економіки 11 млн. осіб в регіоні можуть виявитися в межах бідності.
Також в організації нагадали, що 17 країн регіону є ключовими для глобальних ланцюжків і складають 70% світової торгівлі.
“Стримування пандемії дозволить піднятися, але ризик довгострокового фінансового стресу високий навіть після 2020 року … Найбільш уразливими є країни, які в значній мірі залежать від торгівлі, туризму і товарів”, – пояснили в організації.
- Раніше Кабінет Міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. Так, зростання інфляції прогнозується на рівні 2,9% (з 5,6% до 8,7%); курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5.
- Також повідомлялося, що новий макропрогноз затверджений з падінням ВВП на 3,9% в порівнянні із зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше.