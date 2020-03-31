У Світовому банку заявили, що пандемія коронавірусу може викликати припинення економічного зростання в Китаї, а також спровокувати бідність 11 мільйонів осіб в Східній Азії.

Про це повідомляється на сайті організації.

“Пандемія викликає безпрецедентний глобальний шок, який може збільшити бідність в регіоні”, – заявила головний економіст Світового банку по Східній Азії і Тихого океану Аадітія Маттуо.

📊We visualized data from @JHUSystems and @WorldBank‘s World Development Indicators to help you understand the #COVID19 pandemic through #data. This page will be updated frequently as more data and research become available. Check it out: https://t.co/0WEBOEAkIe pic.twitter.com/NEmwsIlT6O — World Bank Data (@worldbankdata) March 30, 2020

При найбільш оптимістичному сценарії, в світі буде спостерігатися різке падіння темпів зростання, коли темпи зростання Китаю сповільняться з 6,1% в 2019 році до 2,3%.

Коли коронавірус тільки починав поширюватися по земній кулі, у Світовому банку прогнозували, що економіка Китаю в 2020 році може зрости на 5,9%, що було б найгіршим показником з 1990 року.

При негативних прогнозах, через падіння економіки 11 млн. осіб в регіоні можуть виявитися в межах бідності.

Також в організації нагадали, що 17 країн регіону є ключовими для глобальних ланцюжків і складають 70% світової торгівлі.

“Стримування пандемії дозволить піднятися, але ризик довгострокового фінансового стресу високий навіть після 2020 року … Найбільш уразливими є країни, які в значній мірі залежать від торгівлі, туризму і товарів”, – пояснили в організації.