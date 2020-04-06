У понеділок, 6 квітня, в Україні почався проект "Всеукраїнська школа онлайн".

Про це повідомляє прес–служба Міністерства освіти і науки.

Уточнюється, що уроки проводитимуть 40 педагогів.

При цьому для кожного класу закріплений окремий телеканал. Крім того, заняття також транслюватимуть на Youtube міністерства.

Онлайн–школа буде працювати до закінчення карантину. Уроки будуть починатися кожен день о 10:00.

“Домашню роботу будуть задавати по найбільш поширеним в країні підручникам. Посилання на електронні версії цих підручників будуть в описі під відео, – йдеться в повідомленні міністерства“, – сказано в повідомленні.