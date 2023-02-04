російсько-українська війна
07:37 4 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:12 Вся Україна опиниться у полоні опадів: прогноз погоди на 4 лютого
00:59 Джонсон у США: прибув на перемовини щодо посилення підтримки України

03 лютого

23:54 Кім Кардаш‘ян підколола Кайлі Дженнер в Instagram щодо купальника власного бренду
23:02 В Україні зафіксовано 10 злочинів проти свободи слова протягом січня: 9 з них вчинила РФ
22:21 7 підлітків у Ізюмі підірвалися на міні: 5 постраждалих госпіталізували, у всіх осколкові поранення
21:35 Пес Бобі з Португалії став найстарішим собакою в історії. Йому понад 30 років
21:03 ЄС та G7 вводять обмеження цін на російські нафтопродукти
20:27 «Лише зараз дізнався»: на річницю повномасштабної війни Дорн мав випустити трек із реміксом від російського виконавця. Реліз перенесуть
19:38 На саміті Україна-ЄС Зеленський заявив, що РФ готується «забрати схід», а також розкритикував тих, хто «відпочиває» у мирних містах
18:59 Конкурсна комісія з обрання керівника «Довженко-Центру» перенесла засідання на 6 лютого через можливе замінування
18:46 Ексочільнику Херсонської ОВА оголосили про підозру: привласнив автомобіль та підробляв документи
18:22 Триматимуть під вартою до 1 квітня: суд призначив запобіжний захід організаторам «п’яних вечірок» у Києві
17:27 Помер французький модельєр-кутюрʼє Пако Рабанн
17:03 Олександр Лієв закликав СБУ перевірити джерела журналіста, який поширив неправдиві дані про наявність у нього паспорта РФ
16:16 Омбудсмен Дмитро Лубінець визнав, що поширив фейк про сексуальну експлуатацію викраденої дитини
15:38 Міноборони узгодило місце розташування центру обслуговування БПЛА Bayraktar
14:50 Правоохоронці викрили агентів РФ, які готували теракти на Дніпропетровщині – СБУ
14:38 Бійці Нацгвардії збили російський Су-25 у районі Бахмута
14:15 Україна продовжила зв’язок з ЄС без переплат за роумінг та домовилась про 5G — Мінцифра
13:49 Донеччина: за добу російські війська завдали 23 ударів по області, є загиблі
13:37 Керівництво Центральної військово-лікарської комісії викрили на одержанні хабарів від ухилянтів – СБУ
13:23 Головний прокурор Києва Олег Кіпер провів новорічно-різдвяні свята за кордоном – «Схеми»
12:51 За добу окупанти 65 разів обстріляли Херсонщину: двоє осіб загинуло, дев’ятьох поранено
12:47 Дефіцит в енергосистемі України все ще значний, найскладніша ситуація у Херсонській області – «Укренерго»
12:25 На Черкащині правоохоронці викрили зловмисника, який викрав три ретро-автомобілі
11:56 Інтенсивність боїв на сході України є спробою реалізації завдання Путіна щодо захоплення східних областей – ГУР
11:45 3 лютого день народження відзначає Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній
11:13 Конфісковані США 5,4 млн доларів у російського бізнесмена Малофєєва, можуть бути спрямовані на відновлення України – Reuters
10:20 Рятувальники завершили розбір завалів будинку в Краматорську, всього деблоковано тіла 4 загиблих – ДСНС
10:01 Вербування ПВК «Вагнер» засуджених, ймовірно, спричинило зменшення кількості ув’язнених у РФ – британська розвідка

Вся Україна опиниться у полоні опадів: прогноз погоди на 4 лютого

За даними синоптиків у суботу, 4 лютого, по всій Україні очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями - з дощем.

Субота, 4 лютого 2023, 07:12
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні на заході помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг, хуртовини. На решті території – невеликий сніг. На півдні невеликий мокрий сніг, у Криму – сніг з дощем.

На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер в західній частині північний, на Лівобережжі південно-східний 7-12 м/с, в Карпатах, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +2 градусів. На півдні – від 0 до +5.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний 7-12 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Теги: дощ, 4 лютого, дощ, мокрий сгі, опади, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, сніг, снігопад, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook