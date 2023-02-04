Вся Україна опиниться у полоні опадів: прогноз погоди на 4 лютого

За даними синоптиків у суботу, 4 лютого, по всій Україні очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями - з дощем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні на заході помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг, хуртовини. На решті території – невеликий сніг. На півдні невеликий мокрий сніг, у Криму – сніг з дощем.

На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер в західній частині північний, на Лівобережжі південно-східний 7-12 м/с, в Карпатах, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +2 градусів. На півдні – від 0 до +5.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний 7-12 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.