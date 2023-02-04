Вся Україна опиниться у полоні опадів: прогноз погоди на 4 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні на заході помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг, хуртовини. На решті території – невеликий сніг. На півдні невеликий мокрий сніг, у Криму – сніг з дощем.
На дорогах країни подекуди ожеледиця.
Вітер в західній частині північний, на Лівобережжі південно-східний 7-12 м/с, в Карпатах, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +2 градусів. На півдні – від 0 до +5.
У Києві сьогодні хмарно з проясненням, невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний 7-12 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.