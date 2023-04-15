Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 181 550 (+460 за добу)
- танків ‒ 3 653 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 073 (+4 за добу)
- артилерійських систем – 2 785 (+1 за добу)
- РСЗВ – 535
- засоби ППО ‒ 283
- літаків – 307
- гелікоптерів – 293
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 646 (+6 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 324 (+3 за добу)
Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.
- Згідно з даними секретних документів США – які було “злито” у соцмережі – у повномасштабній війні проти України знищено понад 90% елітних підрозділів спецпризначення РФ. На його відновлення підуть довгі роки.