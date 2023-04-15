В Україні триває 416-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 181 тисячу загарбників із РФ та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 181 550 (+460 за добу)

танків ‒ 3 653 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 073 (+4 за добу)

артилерійських систем – 2 785 (+1 за добу)

РСЗВ – 535

засоби ППО ‒ 283

літаків – 307

гелікоптерів – 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 646 (+6 за добу)

спеціальна техніка ‒ 324 (+3 за добу)

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.