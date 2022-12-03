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Втарти ворога: за добу ЗСУ ліквідували 510 російських армійців

В Україні триває 283-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 90 тисяч російських окупантів, з яких 5510 - лише за останню добу.

Субота, 3 грудня 2022, 09:11
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Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, від початку повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 3 грудня 2022 року – російські армійці зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 90 600 (+510 за добу)

– танків ‒ 2 917 (+1 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 886 (+3 за добу)

– артилерійських систем – 1 905 (+1 за добу)

– РСЗВ – 395

– засоби ППО ‒ 210

– літаків – 280

– гелікоптерів – 263 (+1 за добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 572 (+8 за добу)

– крилаті ракети ‒ 531

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 472 (+8 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 163

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

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