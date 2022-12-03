Втарти ворога: за добу ЗСУ ліквідували 510 російських армійців

Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, від початку повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 3 грудня 2022 року – російські армійці зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 90 600 (+510 за добу)
– танків ‒ 2 917 (+1 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 886 (+3 за добу)
– артилерійських систем – 1 905 (+1 за добу)
– РСЗВ – 395
– засоби ППО ‒ 210
– літаків – 280
– гелікоптерів – 263 (+1 за добу)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 572 (+8 за добу)
– крилаті ракети ‒ 531
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 472 (+8 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 163
- Українські військові протягом листопада знищили 16 970 російських солдатів. Це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.