У перехопленій розмові СБУ окупант розповів про те, як діють спеціальні загони для дезертирів. На позиціях російських військових діє багаторівнева система ліквідації солдатів.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Окупант розповів, що покликаних на війну в Україну ув’язнених стережуть рядові солдати. На останніх чекають спецзагони, якщо вони захочуть втекти з фронту.

“У нас зеків привезли з в’язниці. Їх кудись завели вперед-вперед. А ми сидимо, як загону загін: якщо хтось назад побіжить – замочимо. У нас так поставлено: тобто, ми сидимо другі, охороняємо перших, позаду нас ще лінія. Туди теж не повернешся. Тобто, втекти нереально – свої пристрелять”, — жаліється окупант.

Він сказав, що за документами не повинен бути на війні. Нібито за планом окупант мав бути на навчаннях.

“Хлопці дзвонили ось у цей ваш комітет к*нчений. Нас, каже, в Україні немає, уявляєш? Ми на навчанні!” — додав росіянин.