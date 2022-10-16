Про це повідомила Служба безпеки України.
Окупант розповів, що покликаних на війну в Україну ув’язнених стережуть рядові солдати. На останніх чекають спецзагони, якщо вони захочуть втекти з фронту.
“У нас зеків привезли з в’язниці. Їх кудись завели вперед-вперед. А ми сидимо, як загону загін: якщо хтось назад побіжить – замочимо. У нас так поставлено: тобто, ми сидимо другі, охороняємо перших, позаду нас ще лінія. Туди теж не повернешся. Тобто, втекти нереально – свої пристрелять”, — жаліється окупант.
Він сказав, що за документами не повинен бути на війні. Нібито за планом окупант мав бути на навчаннях.
“Хлопці дзвонили ось у цей ваш комітет к*нчений. Нас, каже, в Україні немає, уявляєш? Ми на навчанні!” — додав росіянин.
- У Службі безпеки України оприлюднили перехоплення розмови росіянина, який скаржився, що солдати РФ відчувають себе “м’ясом”, адже воякам бракує спорядження, а їхні коригувальники б’ють по своїм.