У Службі безпеки України оприлюднили перехоплення розмови росіянина, який скаржився, що солдати РФ відчувають себе "м’ясом", адже воякам бракує спорядження, а їхні коригувальники б'ють по своїм.

Про це йдеться в новому перехопленні СБУ.

На записі чутно, як один з загарбників зазначив, що окупанти намагаються перехопити ініціативу на полі бою, але Збройні сили України не дають цього зробити й “пачками” нищать росіян.

Водночас їхні власні коригувальники, сидячи в тилу, часто б’ють по своїх, тоді як українські захисники працюють по позиціях ворога дуже влучно.

“Знову сьогодні стару позицію штурмували. Знову всіх наших поклали хохли. Хотіли повернути назад. Усіх поклали. 200-ті, 300-ті. Захлинулася атака. Наказав заступник комбата: відбити назад позиції. Ми тут м’ясо” — бідкається росіянин.

В СБУ нагадали, що якщо окупанти хочуть залишитися в живих, то можуть здаватися в полон.