Про це йдеться в новому перехопленні СБУ.
На записі чутно, як один з загарбників зазначив, що окупанти намагаються перехопити ініціативу на полі бою, але Збройні сили України не дають цього зробити й “пачками” нищать росіян.
Водночас їхні власні коригувальники, сидячи в тилу, часто б’ють по своїх, тоді як українські захисники працюють по позиціях ворога дуже влучно.
“Знову сьогодні стару позицію штурмували. Знову всіх наших поклали хохли. Хотіли повернути назад. Усіх поклали. 200-ті, 300-ті. Захлинулася атака. Наказав заступник комбата: відбити назад позиції. Ми тут м’ясо” — бідкається росіянин.
В СБУ нагадали, що якщо окупанти хочуть залишитися в живих, то можуть здаватися в полон.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізованих росіян відправляють на війну як “м’ясо”, тому вони мають боротися за свої права. Втім, якщо вони недостатньо сміливі для цього та “хочуть бути шашликами”, нехай приїздять.
- Міністр оборони України Олексій Резніков записав відеозвернення до російських військовослужбовців та закликав їх не гаяти часу й врятувати свою країну від трагедії, а російську армію – від приниження.