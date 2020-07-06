Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що другою мовою в Україні має бути англійська мова.

Про це Данилов заявив в інтерв’ю виданню “Українська правда”.

На думку секретаря РНБО, другою мовою, яку слід вивчати в Україні, є англійська мова.

“Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова, яка має вивчатися, починаючи з дитячого садка. Всі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, повинні знати, використовувати англійську мову. Це обов’язкова річ”, – вважає він.

Водночас Данилов заявив, що єдиною державною мовою в Україні має бути українська мова.

“Ніякої другої, російської, у нас бути не може – не тому, що її не треба вивчати, її треба знати. Якщо ми говоримо про Україну – це має бути тільки державна українська мова”, – сказав він.