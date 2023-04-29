Втрати росіян: майже 600 окупантів ліквідовано за минулу добу

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 29 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 190 040 (+580 за добу)
- танків ‒ 3 697 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 184 (+3 за добу)
- артилерійських систем – 2 908 (+3 за добу)
- РСЗВ – 543
- засоби ППО ‒ 294
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4 за добу)
- крилаті ракети ‒ 932 (+21 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 355 (+2 за добу)
Окрім цього, Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців та світ не сприймати контрнаступ як “вирішальну битву”, адже це “викривляє картину українських зусиль”.