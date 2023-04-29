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Втрати росіян: майже 600 окупантів ліквідовано за минулу добу

В Україні триває 430-та доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього періоду часу українськими захисниками ліквідовано вже більш як 190 тисяч російських загарбників.

Субота, 29 квітня 2023, 08:28
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Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 29 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 190 040 (+580 за добу)
  • танків ‒ 3 697 (+3 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 184 (+3 за добу)
  • артилерійських систем – 2 908 (+3 за добу)
  • РСЗВ – 543
  • засоби ППО ‒ 294
  • літаків – 308
  • гелікоптерів – 294
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 932 (+21 за добу)
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 355 (+2 за добу)

Окрім цього, Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника.

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

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