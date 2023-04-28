Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців та світ не сприймати контрнаступ як "вирішальну битву", адже це "викривляє картину українських зусиль".

Про це він повідомив на спільному брифінгу з главами МЗС країн Північної Європи, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою. Вирішальна битва – та, яка призведе до повного звільнення українських територій. Цей висновок можна буде зробити наприкінці, а не на початку битви…” – сказав Кулеба.

За його словами, якщо Україні знадобиться один контрнаступ – буде один, якщо буде потрібно два або більше, то “буде так”. Голова МЗС пояснив, що це “не той конфлікт, який можна буде заморозити”.

Також Кулеба зазначив, що люди, які вбачають у контрнаступі – вирішальну битву, “викривляють картину українських зусиль”. Він наголосив, що Україна воюватиме до перемоги.