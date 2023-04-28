Про це він повідомив на спільному брифінгу з главами МЗС країн Північної Європи, передає “Інтерфакс-Україна”.
“Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою. Вирішальна битва – та, яка призведе до повного звільнення українських територій. Цей висновок можна буде зробити наприкінці, а не на початку битви…” – сказав Кулеба.
За його словами, якщо Україні знадобиться один контрнаступ – буде один, якщо буде потрібно два або більше, то “буде так”. Голова МЗС пояснив, що це “не той конфлікт, який можна буде заморозити”.
Також Кулеба зазначив, що люди, які вбачають у контрнаступі – вирішальну битву, “викривляють картину українських зусиль”. Він наголосив, що Україна воюватиме до перемоги.
- На супутникових знімках помітно, як росіяни будують укріплення на тимчасово окупованих територіях України у той час, поки ЗСУ готуються до контрнаступу.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, останні коментарі публічних осіб РФ свідчать про всепоглинаючу тривогу щодо можливого майбутнього українського контрнаступу.
- Глава російської приватної військової компанії “Вагнер” Євгеній Пригожин заявив, що Україна готується до “неминучого” контрнаступу та відправляє добре підготовлені підрозділи до зруйнованого східного міста Бахмут, яке протягом багатьох місяців було головним пунктом боротьби.