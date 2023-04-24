24 квітня Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що потік боєприпасів в Україну повинен збільшитися "найближчими днями".

Про це повідомляє CNN.

Після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, Боррель зазначив, що кількість боєприпасів зростає, і “найближчими днями має зростати швидше”.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС наголосив, що у війні повинен бути “справедливий мир”, але до того часу Європейський Союз продовжуватиме підтримувати захист України. Наразі ЄС надав близько 14 мільярдів доларів військової підтримки, і продовжує виконувати свою обіцянку щодо 1 мільйона боєприпасів, зауважив він.

За його словами, другий транш у розмірі 1 мільярд доларів для закупівлі боєприпасів у держав ЄС завершується.

Були деякі розбіжності, але робота триває. Ми не чекаємо завершення юридичного документа, щоб почати працювати”.

Боррель також заявив, що ЄС звертається до інших країн, аби посилити дію міжнародних санкцій проти Росії.

20 березня Рада Європейського Союзу погодила план постачання Україні одного мільйона боєприпасів протягом року.

На першому держави-члени ЄС передадуть Києву снаряди зі своїх запасів, отримавши компенсацію від Європейського фонду миру – на це виділять 1 мільярд євро. На другому етапі аналогічну суму виділять на укладання контрактів із виробниками снарядів, після чого держави ЄС розширюватимуть власні потужності з їхнього виготовлення.

Раніше Україна заявила, що цього року їй знадобиться 1 мільйон боєприпасів, а Естонія підрахувала, що це коштуватиме приблизно 4 мільярди євро.

Нещодавно стало відомо, що уряд Словенії ознайомився з підходом до спільної закупівлі боєприпасів для України. Проєктну угоду між Європейським оборонним агентством (EDA) та міністерствами оборони країн-учасниць підпише міністр оборони Мар’ян Шарец.