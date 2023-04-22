В Україні триває 423-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час Збройні сили України ліквідували понад 185 тисяч окупантів із РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 22 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 185 730 (+680 за добу)

танків ‒ 3 672 (+4 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 130 (+4 за добу)

артилерійських систем – 2 832 (+5 за добу)

РСЗВ – 539

засоби ППО ‒ 289 (+4 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 398 (+4 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 718 (+5 за добу)

спеціальна техніка ‒ 337 (+3 за добу)

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливих військових об’єкти противника.