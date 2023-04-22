Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 22 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 185 730 (+680 за добу)
- танків ‒ 3 672 (+4 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 130 (+4 за добу)
- артилерійських систем – 2 832 (+5 за добу)
- РСЗВ – 539
- засоби ППО ‒ 289 (+4 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 293
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 398 (+4 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 718 (+5 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 337 (+3 за добу)
Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливих військових об’єкти противника.
- За словами міністерки оборони Латвії Інари Мурнієце на засіданні “Рамштайну”, уряд Латвії передасть Україні всі свої наявні переносні зенітно-ракетні комплекси “Stinger”.