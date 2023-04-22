Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 22 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 185 730 (+680 за добу)
  • танків ‒ 3 672 (+4 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 130 (+4 за добу)
  • артилерійських систем – 2 832 (+5 за добу)
  • РСЗВ – 539
  • засоби ППО ‒ 289 (+4 за добу)
  • літаків – 308
  • гелікоптерів – 293
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 398 (+4 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 911
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 718 (+5 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 337 (+3 за добу)

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливих військових об’єкти противника.

  • За словами міністерки оборони Латвії Інари Мурнієце на засіданні “Рамштайну”, уряд Латвії передасть Україні всі свої наявні переносні зенітно-ракетні комплекси “Stinger”.