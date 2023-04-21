Про це повідомляє LSM.
Мурнієце зазначила, що Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем ППО і вирішила передати Україні всі наявні у нас системи ППО Stinger.
Як вона запевнила, уряд країни зробить все можливе, аби передати їх якомога швидше.
“Усі Stinger, які ми відправили на фронт в Україну, призначені не тільки для свободи України, а й для безпеки Латвії”, — додала міністерка оборони Латвії.
Втім, це не означає, що Латвія залишиться зовсім без переносних систем ППО.
Замість них латвійці матимуть більш сучасні системи RBS, траєкторію яких можна змінити навіть після пострілу.
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