Втрати росіян: понад 500 окупантів було ліквідовано за останню добу

В Україні триває 428-ма доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього періоду часу воїни ЗСУ ліквідували більш як 188 тисяч російських армійців, з яких понад 500 - за минулу добу

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення росіян – з 24 лютого 2022 року по 27 квітня 2023 року – війська окупантів зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 188 920 (+510 за добу)

танків ‒ 3 694 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 178 (+16 за добу)

артилерійських систем – 2 887 (+10 за добу)

РСЗВ – 542 (+3 за добу)

засоби ППО ‒ 293 (+1 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13 за добу)

спеціальна техніка ‒ 352

Окрім цього Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також, знищено 6 ворожих безпілотних літальних апаратів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих військових об’єкта противника.