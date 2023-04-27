Втрати росіян: понад 500 окупантів було ліквідовано за останню добу

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення росіян – з 24 лютого 2022 року по 27 квітня 2023 року – війська окупантів зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 188 920 (+510 за добу)
- танків ‒ 3 694 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 178 (+16 за добу)
- артилерійських систем – 2 887 (+10 за добу)
- РСЗВ – 542 (+3 за добу)
- засоби ППО ‒ 293 (+1 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 352
Окрім цього Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також, знищено 6 ворожих безпілотних літальних апаратів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих військових об’єкта противника.
- 26 квітня головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що “українці перебувають у добрій позиції” для контрнаступу проти російських військових.