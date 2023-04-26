26 квітня головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що "українці перебувають у добрій позиції" для контрнаступу проти російських військових.

Про це повідомляє CNN.

Каволі поділився результатами моделювання ситуації відносно ймовірного контрнаступу ЗСУ.

Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели з ними, українці перебувають у хорошій позиції”, — зазначив генерал, додавши, що США працювали з ними щодо можливої ​​раптової атаки.

Він наголосив Комітету Палати представників у справах Збройних сил, що сухопутні сили РФ сьогодні більші, “ніж вони були на початку конфлікту”, попри численні втрати у війні проти України.

Окрім цього, за його словами, окрім сухопутних сил, Росія має низку варіантів. ВПС “втратили дуже мало – 80 літаків”, зауваживши, що “у них є ще 1000 винищувачів і бомбардувальників”.

Отже, вони все ще використовують усі ці звичайні сили і засоби, і вони змішують їх усі разом”, – пояснив Каволі.

Раніше глава російської приватної військової компанії “Вагнер” Євгеній Пригожин визнав, що Україна готується до “неминучого” контрнаступу та відправляє добре підготовлені підрозділи до зруйнованого східного міста Бахмут, яке протягом багатьох місяців було головним пунктом боротьби.

Зауважимо, 20 квітня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Залужний розповів генералу про ситуацію на фронті.

Сторони також обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів.