Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 208 370 (+460 за добу)
- танків ‒ 3 804 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 478 (+6 за добу)
- артилерійських систем – 3 474 (+14 за добу)
- РСЗВ – 575
- засоби ППО ‒ 333
- літаків – 313
- гелікоптерів – 298
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 131 (+7 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 107
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 239 (+9 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 458 (+4 за добу)
Також Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 2 – по зенітно-ракетних комплексах.
Нашими захисниками було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби.
- Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем, після візиту до Києва заявив, що план майбутнього контрнаступу Збройних сил України “вражає”.