В Україні триває 463-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ ліквідували понад 208 тисяч російських загарбників.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 208 370 (+460 за добу)

танків ‒ 3 804 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 478 (+6 за добу)

артилерійських систем – 3 474 (+14 за добу)

РСЗВ – 575

засоби ППО ‒ 333

літаків – 313

гелікоптерів – 298

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 131 (+7 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 107

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 239 (+9 за добу)

спеціальна техніка ‒ 458 (+4 за добу)

Також Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 2 – по зенітно-ракетних комплексах.

Нашими захисниками було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби.