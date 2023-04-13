Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 13 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 180 590 (+540 за добу)
- танків ‒ 3 646
- бойових броньованих машин ‒ 7 053 (+10 за добу)
- артилерійських систем – 2 777 (+7 за добу)
- РСЗВ – 535
- засоби ППО ‒ 283 (+1 за добу)
- літаків – 307
- гелікоптерів – 293
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339 (+5 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 637 (+7 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 320 (+1 за добу)
Також за інформацією Генштабу, Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім цього, наші захисники збили 2 ворожих БпЛА типу “Орлан – 10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника, а також 1 ворожу радіолокаційну станцію.
- Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Україна залишається впевненою у своїй здатності розпочати контрнаступ проти Росії попри наслідки можливого витоку документів розвідки США.