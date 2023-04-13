В Україні триває 414-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 180 тисяч окупантів, з яких 540 - за останню добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 13 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 180 590 (+540 за добу)

танків ‒ 3 646

бойових броньованих машин ‒ 7 053 (+10 за добу)

артилерійських систем – 2 777 (+7 за добу)

РСЗВ – 535

засоби ППО ‒ 283 (+1 за добу)

літаків – 307

гелікоптерів – 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339 (+5 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 637 (+7 за добу)

спеціальна техніка ‒ 320 (+1 за добу)

Також за інформацією Генштабу, Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім цього, наші захисники збили 2 ворожих БпЛА типу “Орлан – 10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника, а також 1 ворожу радіолокаційну станцію.