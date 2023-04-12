Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Україна залишається впевненою у своїй здатності розпочати контрнаступ проти Росії попри наслідки можливого витоку документів розвідки США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Міністр оборони Олексій Резніков “вважає, що вони перебувають у досить хорошому становищі”, зауважив Остін журналістам після розмови зі своїм українським колегою.

І ми зосередимося на продовженні створення можливостей підтримки, щоб вони могли й надалі досягати успіху, коли вирішили розпочати наступальні операції”.

Вашингтон прагне оцінити збитки від витоку розвідувальних даних, після того, як на початку квітня у відкритому доступі з’явилися зображення, здавалося б, секретних документів США.

Схоже, що несанкціоноване розкриття надає подробиці про українську армію, союзників США, таких як Ізраїль і Південна Корея, а також деталі проникнення Сполучених Штатів в російські військові плани.

Офіційні особи США зверталися до союзників, намагаючись стримати будь-яку шкоду для відносин Вашингтона в усьому світі.

Міністерство юстиції США розпочало власне розслідування щодо можливого “зливу” в соціальні мережі секретних документів Пентагону, що містять інформацію про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів.

11 квітня Держсекретар Ентоні Блінкен розмовляв із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб підтвердити підтримку країни. Водночас Блінкен та Остін відмовилися коментувати конкретні дії, які Україна може вжити, намагаючись відвоювати території, захоплені Москвою.

У них є чудовий план для початку, але тільки президент Зеленський і його керівництво справді знають усі деталі цього плану, — зазначив Остін. Я повністю впевнений, що вони будуть робити те, що роблять великі лідери: вони будуть боротися з ворогом, а не керуватися конкретним планом”.

Раніше директор ЦРУ Вільям Берн наголосив, що президент РФ Володимир Путін “несерйозно” ставиться до перемовин, а успішний контрнаступ України може змінити цю ситуацію.

Він також наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку США, зокрема шляхом обміну розвідданими, у той час, коли витік секретних документів викликає сумніви щодо погляду адміністрації на конфлікт.