Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – з 24 лютого 2022 року по 11 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 196 920 (+610 за добу)
  • танків ‒ 3 740 (+4 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 287 (+12 за добу)
  • артилерійських систем – 3 053 (+14 за добу)
  • РСЗВ – 557 (+2 за добу)
  • засоби ППО ‒ 310 (+2 за добу)
  • літаків – 308
  • гелікоптерів – 294
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 627 (+3 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 970
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 984 (+10 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 391 (+2 за добу)

Окрім цього, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби наші захисники знищили 5 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.