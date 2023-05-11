Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – з 24 лютого 2022 року по 11 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 196 920 (+610 за добу)
- танків ‒ 3 740 (+4 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 287 (+12 за добу)
- артилерійських систем – 3 053 (+14 за добу)
- РСЗВ – 557 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 310 (+2 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 627 (+3 за добу)
- крилаті ракети ‒ 970
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 984 (+10 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 391 (+2 за добу)
Окрім цього, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби наші захисники знищили 5 ворожих БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.
- Армійці Третьої штурмової бригади ЗСУ під час прориву російських позицій під Бахмутом взяли у полон військових 72-ї мотострілецької бригади зі складу 3-го армійського корпусу міністерства оборони РФ.