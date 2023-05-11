В Україні триває 442-га доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього періоду часу воїнами ЗСУ ліквідовано майже 197 тисяч окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – з 24 лютого 2022 року по 11 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 196 920 (+610 за добу)

танків ‒ 3 740 (+4 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 287 (+12 за добу)

артилерійських систем – 3 053 (+14 за добу)

РСЗВ – 557 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 310 (+2 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 627 (+3 за добу)

крилаті ракети ‒ 970

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 984 (+10 за добу)

спеціальна техніка ‒ 391 (+2 за добу)

Окрім цього, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби наші захисники знищили 5 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.