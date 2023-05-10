3-тя штурмова бригада ЗСУ взяла в полон російських військових під Бахмутом

Армійці Третьої штурмової бригади ЗСУ під час прориву російських позицій під Бахмутом взяли у полон військових 72-ї мотострілецької бригади зі складу 3-го армійського корпусу міністерства оборони РФ.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

Раніше очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин поскаржився, що з однієї з позиції під Бахмутом втекли військовослужбовці 72-ї мотострілецької бригади зі складу 3-го армійського корпусу міністерства оборони РФ, мовляв, дірку, яка утворилася, довелося закривати “вагнерівцям”. Унаслідок цього нібито ліквідували близько 500 найманців.

У 3 ОШБр офіційно підтвердили інформацію, проте додали, вдалося втекти не усім.

“Пригожин стверджує, що 72 бригада розбіглася. Як бачите, не вся”, – мовиться в описі до відео, де екскомандир бригади “Азов” Андрій Білецький проводить бесіду з полоненими окупантами.

На запитання, чи немає у них зауважень відносно утримання, росіяни заяви, що в українському полоні ставлення краще, ніж в армії РФ.

Після чого, Білецький закликав росіян здаватися в полон до українських армійців, запевняючи у дотриманні щодо них норм міжнародного права.

Нагадаємо, у 3 ОШБр офіційно заявили, що повідомлення глави ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ з-під Бахмута та “500 трупів” росіян, які там залишилися — відповідають дійсності.

Згодом Андрій Білецький розповів про деталі операції на південно-західних околицях Бахмута, у результаті яких ЗСУ вдалось просунутись на Бахмутському напрямку.

Зауважимо, 9 травня на Бахмутському напрямку військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка за допомогою дрона взяли у полон російського солдата.