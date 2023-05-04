Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За останніми даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 4 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали в Україні таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 192 590 (+650 за добу)
- танків ‒ 3 707 (+5 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 216 (+17 за добу)
- артилерійських систем – 2 962 (+16 за добу)
- РСЗВ – 547 (+3 за добу)
- засоби ППО ‒ 304 (+4 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 523 (+18 за добу)
- крилаті ракети ‒ 947
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 886 (+21 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 370 (+7 за добу)
Окрім цього, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 ударів – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога.
- У ніч на 4 травня російські окупаційні війська укотре атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 24 БПЛА з яких більшість – 18 – було знищено силами ППО.