В Україні триває 435-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 192 тисячі російських загарбників, з яких 650 - минулої доби.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За останніми даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 4 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали в Україні таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 192 590 (+650 за добу)

танків ‒ 3 707 (+5 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 216 (+17 за добу)

артилерійських систем – 2 962 (+16 за добу)

РСЗВ – 547 (+3 за добу)

засоби ППО ‒ 304 (+4 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 523 (+18 за добу)

крилаті ракети ‒ 947

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 886 (+21 за добу)

спеціальна техніка ‒ 370 (+7 за добу)

Окрім цього, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 ударів – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога.