Вночі окупанти випустили по Україні 24 БПЛА: з них 18 було збито

У ніч на 4 травня російські окупаційні війська укотре атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 24 БПЛА з яких більшість - 18 - було знищено силами ППО.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Згідно з даними, запуск дронів росіяни здійснювали з двох напрямків – північного (з Брянської області РФ), та південного (зі східного узбережжя Азовського моря).

Загалом противник запустив по Україні 24 ударних дрони типу “Shahed-136/131”.

З них 18 було знищена силами протиповітряної оборони.

Бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності Повітряне командування “Південь” та Повітряне командування “Центр”.

Як відомо, свої БПЛА окупанти запускали на Київ та Одесу. За попередніми даними КМВА, над Києвом було збито всі безпілотники та ракети, водночас в Одесі три ворожі дрони поцілили у гуртожиток місцевого навчального закладу. Обійшлось без жертв.