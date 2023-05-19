В Україні триває 450-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували більш як 201 тисячу російських загарбників.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 19 травня 2023 року – у війні проти Україн російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 201 760 (+660 за добу)

танків ‒ 3 777 (+4 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 377 (+4 за добу)

артилерійських систем – 3 210 (+12 за добу)

РСЗВ – 564 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 319 (+1 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 769 (+10 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 011 (+21 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 083 (+10 за добу)

спеціальна техніка ‒ 419 (+1 за добу)

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника

Протягом минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також 8 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.