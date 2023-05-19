Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 19 травня 2023 року – у війні проти Україн російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 201 760 (+660 за добу)
- танків ‒ 3 777 (+4 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 377 (+4 за добу)
- артилерійських систем – 3 210 (+12 за добу)
- РСЗВ – 564 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 319 (+1 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 769 (+10 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 011 (+21 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 083 (+10 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 419 (+1 за добу)
Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника
Протягом минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також 8 ворожих БпЛА різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.
- Пентагон переоцінив вартість боєприпасів, ракет та іншого озброєння, яке спорядили України, приблизно на 3 мільярди доларів, 18 травня повідомили помічник Сенату та представник Міністерства оборони. Ця помилка може призвести до надання Києву більшої кількості озброєння для оборони проти росіян.