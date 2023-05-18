Пентагон переоцінив вартість боєприпасів, ракет та іншого озброєння, яке спорядили України, приблизно на 3 мільярди доларів, 18 травня повідомили помічник Сенату та представник Міністерства оборони. Ця помилка може призвести до надання Києву більшої кількості озброєння для оборони проти росіян.

Джерело: Reuters.

Пояснюється, що помилка в розрахунках сталася через привласнення вищою вартості зброї, яку було взято із запасів Міноборони США та передано Україні.

Ми виявили невідповідності у тому, як оцінюємо озброєння, яке передали Україні”, — зазначив Reuters один із високопосадовців оборони. Посадовці та помічник Сенату говорили на умовах анонімності. За словами джерел, Конгрес повідомлять про коригування бухгалтерського обліку 18 травня.

Представник оборонного відомства додав, що, можливо, розмір переоцінення може перевищити 3 мільярди доларів, оскільки Пентагон ретельніше вивчатиме ситуацію.

У своїй бухгалтерській звітності Пентагон використовував вартість заміщення для оцінки допомоги зброєю, а не вартість зброї на момент її придбання та амортизації.

З серпня 2021 року США спорядили Україні зі своїх запасів зброю на суму близько 21,1 мільярда доларів.

Хоча невідомо, як Конгрес зреагує на цю новину, зміна оцінки обладнання може відстрочити потребу адміністрації Байдена просити Конгрес дозволити додаткові кошти для України.

США надіслали в Україну різноманітне озброєння в 37 пакетах, включаючи пускові установки високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS), протитанкову зброю Javelin і зенітно-ракетний комплекс Patriot.

У записці від 31 березня, з якою ознайомився Reuters, керівникам бухгалтерів у кожній службі роз’яснено, який метод слід застосовувати, посилаючись на існуюче законодавство.