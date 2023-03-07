В Україні триває 377-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїнами ЗСУ було ліквідовано понад 154 тисяч російських загарбників.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 7 березня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 154 830 (+1 060 за добу)

танків ‒ 3 432 (+9 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 714 (+11 за добу)

артилерійських систем – 2 456 (+23 за добу)

РСЗВ – 488

засоби ППО ‒ 253 (+3 за добу)

літаків – 303 (+1 за добу)

гелікоптерів – 289

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 095 (+9 за добу)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 323 (+16 за добу)

спеціальна техніка ‒ 236 (+2 за добу)

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Крім ударних безпілотних літальних апаратів Шахед-136, за добу, що минула, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та ще 8 дронів різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження противника, 2 засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів.