Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 7 березня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 154 830 (+1 060 за добу)
- танків ‒ 3 432 (+9 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 714 (+11 за добу)
- артилерійських систем – 2 456 (+23 за добу)
- РСЗВ – 488
- засоби ППО ‒ 253 (+3 за добу)
- літаків – 303 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 289
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 095 (+9 за добу)
- крилаті ракети ‒ 873
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 323 (+16 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 236 (+2 за добу)
Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.
Крім ударних безпілотних літальних апаратів Шахед-136, за добу, що минула, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та ще 8 дронів різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження противника, 2 засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів.
- За оцінками розвідки НАТО, на кожного українського армійця, загиблого під час оборони Бахмута, російські війська втратили щонайменше п’ятьох, повідомив 6 березня військовий представник Північноатлантичного альянсу.