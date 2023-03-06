За оцінками розвідки НАТО, на кожного українського армійця, загиблого під час оборони Бахмута, російські війська втратили щонайменше п’ятьох, повідомив 6 березня військовий представник Північноатлантичного альянсу.

Про це інформує CNN.

Посадовець зауважив, що співвідношення п’ять до одного є оцінкою, заснованою на розвідданих. Він поговорив із CNN за умови збереження анонімності, оскільки їм заборонено обговорювати отримані дані.

Попри сприятливе співвідношення, у розвідці також заявили, що Україна зазнає значних втрат, захищаючи місто.

Українські офіційні особи неодноразово заявляли, що українські сили завдають великих втрат Росії, коли Москва намагається взяти Бахмут.

Наші захисники завдали ворогу значних втрат, знищили значну кількість техніки, змусили битися кращі штурмові підрозділи ПВК “Вагнера” та знизили наступальний потенціал противника”, – зазначив за підсумками візиту в Бахмут командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

В Інституті вивчення війни також заявили, що спроби Росії захопити Бахмут значно погіршили її здатність до додаткових наступальних дій.

Окрім цього, в ISW додали, що російські військові, ймовірно, будуть боротися з підтримкою наступальних операцій протягом кількох місяців, даючи Україні можливість перехопити ініціативу.

5 березня вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW) заявив: геолокаційні відеоматеріали свідчать про те, що “сили Групи Вагнера продовжували наступ у північно-східному Бахмуті та наступали в районі залізничної станції Ступки”, яка знаходиться на північ від міста.

6 березня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.

Наголошено, що особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що у разі, якщо російські війська візьмуть східноукраїнське місто Бахмут, це не стане “оперативною чи стратегічною невдачею” для українських військових.

Зауважимо, в Україні триває 376-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 6 березня, українські захисники ліквідували понад 153 тисячі загарбників, з яких 650 – за минулу добу.