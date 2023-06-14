В Україні триває 476-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували вже понад 217 тисяч російських окупантів.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 14 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 217 330 (+680 за добу)

танків ‒ 3 943 (+8 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 653 (+11 за добу)

артилерійських систем – 3 783 (+17 за добу)

РСЗВ – 603 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 364 (+1 за добу)

літаків – 314

гелікоптерів – 300

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 196 (+13 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9 за добу)

спеціальна техніка ‒ 516 (+5 за добу)

Окрім цього авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також нашими захисниками було знищено 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 8 районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.