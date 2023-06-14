Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 14 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 217 330 (+680 за добу)
- танків ‒ 3 943 (+8 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 653 (+11 за добу)
- артилерійських систем – 3 783 (+17 за добу)
- РСЗВ – 603 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 364 (+1 за добу)
- літаків – 314
- гелікоптерів – 300
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 196 (+13 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 516 (+5 за добу)
Окрім цього авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Також нашими захисниками було знищено 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 8 районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.
- Російські та українські сили повідомляють про інтенсивні бої у Донецькій та Запорізькій областях. Звіти від російських офіційних осіб зазначають, що українські війська досягли успіху на деяких ділянках фронту.