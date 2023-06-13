Російські та українські сили повідомляють про інтенсивні бої у Донецькій та Запорізькій областях. Звіти від російських офіційних осіб зазначають, що українські війська досягли успіху на деяких ділянках фронту.

Джерело: CNN

Останні звіти про бойові дії надійшли від підтримуваних Росією офіційних осіб, які детально описують зіткнення на південь від міста Велика Новосілка, де українські війська досягли успіху останніми днями.

Згідно з геолокаційним відео, Україна в суботу, 10 червня, захопила кілька невеликих сіл. А в неділю заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що просування України в цьому районі становить від 5 до 10 кілометрів.

Володимир Рогов, який виступав проти української влади і за те, щоб Запорізька область увійшла до складу Російської Федерації, повідомив у Telegram, що українські війська “утримують позиції на північній і східній околицях села”.

Один із найвідоміших російських блогерів, Воєнкор Котенок, увечері в понеділок повідомив, що російський генерал-лейтенант Сергій Горячов загинув, коли війська армії Росії були змушені залишити Макарівку.

Від Міноборони Росії немає підтвердження загибелі Горячова.