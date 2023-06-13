Джерело: CNN
Останні звіти про бойові дії надійшли від підтримуваних Росією офіційних осіб, які детально описують зіткнення на південь від міста Велика Новосілка, де українські війська досягли успіху останніми днями.
Згідно з геолокаційним відео, Україна в суботу, 10 червня, захопила кілька невеликих сіл. А в неділю заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що просування України в цьому районі становить від 5 до 10 кілометрів.
Володимир Рогов, який виступав проти української влади і за те, щоб Запорізька область увійшла до складу Російської Федерації, повідомив у Telegram, що українські війська “утримують позиції на північній і східній околицях села”.
Один із найвідоміших російських блогерів, Воєнкор Котенок, увечері в понеділок повідомив, що російський генерал-лейтенант Сергій Горячов загинув, коли війська армії Росії були змушені залишити Макарівку.
Від Міноборони Росії немає підтвердження загибелі Горячова.
- Російські окупаційні війська перекинули частину своїх сил на Запорізький напрямок після підриву Каховської ГЕС. Їхньою метою є спроба зірвати контрнаступ ЗСУ.
- Намагаючись сповільнити контрнаступ ЗСУ, росіяни підірвали дамбу на Донеччині.
- Політичні ризики для Володимира Путіна зростають, оскільки українські військові почали свій контрнаступ. Серед еліти Росії панує дуже похмурий настрій.