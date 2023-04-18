В Україні триває 419-та доба широкомасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу українські захисники ліквідували вже понад 183 тисяч російських армійців, з ких 470 - лише за минулу добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 18 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дні орієнтовні):

особового складу ‒ близько 183 130 (+470 за добу)

танків ‒ 3 661 (+1 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 098 (+11 за добу)

артилерійських систем – 2 810 (+6 за добу)

РСЗВ – 538

засоби ППО ‒ 285

літаків – 308

гелікоптерів – 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 353 (+6 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 676 (+4 за добу)

спеціальна техніка ‒ 330 (+2 за добу)

Також за інформацією Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Мерлін”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.