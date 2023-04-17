Про це йдеться в інтерв’ю омбудсмена “Українській правді“.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна не має права робити обмінів цивільних громадян на російських військовополонених. У такому випадку наша держава порушила б міжнародне гуманітарне право, тому уряд шукає інші шляхи повернення власних громадян. Зазначимо, раніше публікувалася офіційна інформація, що цивільних також повертали у процесі обміну.
“Російська Федерація використовує цивільних задля того, щоб повертати своїх військовополонених. На жаль, це є, – сказав Лубінець. – Умовно, якщо ми запитуємо про великі обміни наших військовополонених – нам починають пропонувати цивільних, і кажуть: “Ви ж цивільних хочете забрати?” Ми кажемо: “Так”. (на що відповідь, – ред.) – “От, будь ласка, міняємо”.
Омбудсмен наголосив, що Україна не визнає жодних судових вироків РФ.
“Загальна кількість, яку зараз утримує Російська Федерація, вона просто шалена. Я можу назвати кількість тільки тих, хто офіційно звернувся до мене, з-поміж родичів цивільних заручників, кого тримає Російська Федерація, ця цифра – понад 20 тисяч. Тобто, це просто неймовірна кількість громадян України, яких безпідставно Росія затримувала і затримує на тимчасово окупованих територіях України”, – сказав Лубінець.
Уповноважений зазначив, що окупація Київської області тривала відносно недовго, але за цей період росіяни вивезли близько 800 цивільних.
Водночас невідомо, скільки реально цивільних утримує країна-агресор, оскільки родичі бояться звертатись за допомогою. Наприклад, досі під окупацією перебувають частини Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей та увесь Крим, тому родичі, які перебувають там, не звертаються, бо бояться того, що це можуть використати проти них або тих, хто нині на території РФ.
- 16 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими ГУР МОУ у співпраці з Офісом Президента від початку повномасштабного вторгнення повернули в Україну 2235 осіб.
- 9 березня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало ще 18,8 млн гривень тим, хто був чи досі перебуває в російському полоні.
- 7 березня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 130 українських захисників.
- Україна передала Росії усіх важкопоранених солдатів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених у полон з початку широкомасштабного вторгнення.