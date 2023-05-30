Джерело: Генеральний штаб Збройних сил
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – з 24 лютого 2022 року по 30 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 207 440 (+410 за добу)
- танків ‒ 3 802 (+1 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 469 (+2 за добу)
- артилерійських систем – 3 445 (+10 за добу)
- РСЗВ – 575
- засоби ППО ‒ 332 (+1 за добу)
- літаків – 313
- гелікоптерів – 298
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 092 (+38 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 107 (+51 за добу)
- кораблі ґ/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 219 (+12 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 454 (+1 ночі за добу)
Окрім цього наша авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Також, минулої доби було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі цілі противника.
- Начальник Генштабу чеської армії Карел Ржека вважає, що Росія “прямує по траєкторії конфлікту з НАТО”. За його словами, аби уникнути прямого зіткнення, необхідно зосередитися на підготовці та стримуванні противника.