В Україні триває 461-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 207 тисяч загарбників.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – з 24 лютого 2022 року по 30 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 207 440 (+410 за добу)

танків ‒ 3 802 (+1 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 469 (+2 за добу)

артилерійських систем – 3 445 (+10 за добу)

РСЗВ – 575

засоби ППО ‒ 332 (+1 за добу)

літаків – 313

гелікоптерів – 298

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 092 (+38 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 107 (+51 за добу)

кораблі ґ/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 219 (+12 за добу)

спеціальна техніка ‒ 454 (+1 ночі за добу)

Окрім цього наша авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Також, минулої доби було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі цілі противника.