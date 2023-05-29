Начальник Генштабу чеської армії Карел Ржека вважає, що Росія "прямує по траєкторії конфлікту з НАТО". За його словами, аби уникнути прямого зіткнення, необхідно зосередитися на підготовці та стримуванні противника.

Джерело: PolskieRadio

Під час парламентської конференції з питань державної безпеки Ржека не виключив ймовірність війни між РФ та Північноатлантичним альянсом.

Він знову наголосив, що чеська армія готується до потенційного конфлікту високої інтенсивності з технічно розвиненим супротивником.

Глава Генштабу Збройних сил Чехії заявив, що у разі такої війни велику частину військ спорядять ​​воювати за планами НАТО. Тоді як територія Чехії, навпаки, стане транзитним коридором — із заходу Європи до Польщі та країн Балтії та на південний схід до Чорного моря. Тоді, пояснив він. У такому разі Чехія повинна буде гарантувати безпеку внутрішньої території.

29 травня також стало відомо, що Німеччина розмістить у Литві систему протиповітряної оборони далекого радіусу дії Patriot для забезпечення безпеки саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні 2023 року.

Окрім цього, 15 травня віце-прем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що країна отримала першу партію ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS для розміщення поблизу російського кордону.

У листопаді 2022 року Карел Ржека заявляв, що війна в Україні – це великий тривожний дзвінок для всього суспільства. Потенціал ескалації війни в Україні продовжує зростати, тож не можна виключати навіть найсерйозніших сценаріїв, пояснив він. Тоді глава Генштабу Чехії наголосив, що армія країни повинна зберегти антитерористичний досвід, але в першу чергу вона повинна підготуватися до широкомасштабної війни проти передового супротивника.