США офіційно оголосили про новий пакет допомоги для України на $800 млн, – Білий дім

Джерело: брифінг у Білому домі
Пакет допомоги включатиме:
- 155 мільйонів артилерійських снарядів, зокрема касетні боєприпаси DPICM;
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot та HIMARS;
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних комплексів;
- ракети трубного пуску, безпілотні літальні системи Penguin та підривні боєприпаси;
- 32 бронетранспортери Stryker;
- 32 бронетранспортери Bradley;
- зенітні комплекси Stinger, Javelin;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- обладнання для розмінування, запчастини, стрілецька зброя й 28 мільйонів набоїв до неї;
- 27 тактичних автомобілів для підйому техніки та 10 для буксирування техніки.
“Настав час для США та їхніх союзників забезпечити Україну необхідними системами від касетних боєприпасів до F-16 до ATACMS, щоб допомогти їхньому критичному контрнаступу. Будь-яке подальше зволікання коштуватиме життя незліченній кількості українців і продовжить цю жорстоку війну”, – сказав Майкл Маккол, американський політик штату Техас.
- США надішлють Україні касетні боєприпаси, що допоможуть в контрнаступі проти російських окупантів.
- 6 липня міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Сторони зокрема обговорили потреби української армії на фронті.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готує додатковий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро.