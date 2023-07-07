США офіційно оголосили про новий пакет допомоги для України на $800 млн, – Білий дім

У Білому домі офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів.

Джерело: брифінг у Білому домі

Пакет допомоги включатиме:

155 мільйонів артилерійських снарядів, зокрема касетні боєприпаси DPICM;

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot та HIMARS;

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних комплексів;

ракети трубного пуску, безпілотні літальні системи Penguin та підривні боєприпаси;

32 бронетранспортери Stryker;

32 бронетранспортери Bradley;

зенітні комплекси Stinger, Javelin;

високоточні авіаційні боєприпаси;

обладнання для розмінування, запчастини, стрілецька зброя й 28 мільйонів набоїв до неї;

27 тактичних автомобілів для підйому техніки та 10 для буксирування техніки.

“Настав час для США та їхніх союзників забезпечити Україну необхідними системами від касетних боєприпасів до F-16 до ATACMS, щоб допомогти їхньому критичному контрнаступу. Будь-яке подальше зволікання коштуватиме життя незліченній кількості українців і продовжить цю жорстоку війну”, – сказав Майкл Маккол, американський політик штату Техас.